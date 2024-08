Repas des Alumni ImmoHEC

Nous sommes honorés de t’inviter pour notre repas des alumni annuel à l’excellent Restaurant Place Carmin à partir de 18h30 le mercredi 1er mai.





Après cette incroyable année ou nous organisé la plus grande compétition immobilière canadienne (Jeux Immobiliers du Québec) et le plus grand événement immobilier étudiant du Canada (Le Forum Immobilier Étudiant du Québec) nous vous avons préparé une magnifique soirée, tout inclut avec un menu 3 services car nous avons de nombreuses réussites à fêter, des apprentissages à souligner et un nouvel exécutif à intégrer. Plus des 3/4 de nos membres sont en stage dans les plus grandes entreprises !

Ce sera également l’occasion pour vous de revoir d’anciens membres d’ImmoHEC et de voir la belle relève de 30 étudiants.





Programme :

Heure d'arrivée : 18h30

Cocktail réseautage et coupe de champagne : 18h30 à 19h20

Prise de commande menu 3 services (voir PJ) : 19h25

Mot du président sortant : : 19h35 à 19h55

Mot du futur président et accueil du nouvel exécutif : 20h15 à 20h35

Fin : 23h





Cette année, nous avons voulu augmenter le standing du repas et créer une vraie tradition. La soirée nous coûte plus de 100$ par personne pour ce magnifique lieu. Nous n'aurons donc que 25 places pour nos alumni les plus motivés et c'est pour cela qu'il faut prendre sa place sur ce formulaire directement.





Au plaisir d'échanger,