Paire de billets pour le spectacle «Janette» au Théâtre Jean-Duceppe
Paire de billets pour le spectacle Janette
CA$150
Une paire de billets pour le spectacle «Janette» au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts pour les représentations entre le 9 et le 26 avril 2025.
Cette nouvelle création de l’autrice Rébecca Déraspe célèbre Janette Bertrand, incarnée par la lumineuse Guylaine Tremblay, dans une mise en scène de Jean-Simon Traversy.
Avec émission d'un reçu fiscal de 150$
