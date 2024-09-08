ACTIVE TOI, GAGNE TA SESSION!

VOLLEYBALL - 11 SEPTEMBRE
CA$5
11 septembre, 19h00-20h00 Au PEPS
SPIKEBALL - 25 SEPTEMBRE
CA$5
25 septembre, 19h00-20h00 Lieu à être annoncé en story dans les jours à venir
BALLON CANADIEN - 2 OCTOBRE
CA$5
2 octobre, 19h00-20h00 Lieu à être annoncé en story dans les jours à venir
COURSE - 5 NOVEMBRE
CA$5
5 novembre, 19h00-20h00 Lieu à être annoncé en story dans les jours à venir
NATATION - 20 NOVEMBRE
CA$5
20 novembre, 19h00-20h00 Lieu à être annoncé en story dans les jours à venir
YOGA - 3 DÉCEMBRE
CA$5
3 décembre, 19h00-20h00 Lieu à être annoncé en story dans les jours à venir

