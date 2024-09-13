Tournoi Soccer Maison Bienvenue -Levée fonds 2024

1 seule inscription par équipe est nécessaire Vous devez indiquer le nom du responsable de l'équipe ainsi que celui de chaque joueurs dans la section invités. Total maximum de joueurs par équipe 10. Détails du tournoi : Match de 7-7 joueurs durée du match: 25 minutes 3 matchs garanties par équipe

1 seule inscription par équipe est nécessaire Vous devez indiquer le nom du responsable de l'équipe ainsi que celui de chaque joueurs dans la section invités. Total maximum de joueurs par équipe 10. Détails du tournoi : Match de 7-7 joueurs durée du match: 25 minutes 3 matchs garanties par équipe

seeMoreDetailsMobile