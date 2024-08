Sur Appel est une expérience théâtrale hors du commun, un condensé d’intensité en huis-clos exigu pour trois spectateurs, se déroulant dans la cabine arrière d’une ambulance.





Une courte forme théâtrale où la fragilité de la vie se bute au temps qui file, dans une course contre la montre à rebours. Quand le monde médical et les secours d’urgence rencontrent le théâtre, la manipulation, les ombres et le théâtre d’objets, l’expérience devient extra-sensorielle.





Un road trip théâtral d’urgence où il faut attacher sa ceinture.