Tu peux être plus fort que tu crois - nos 7 pouvoirs 19 avril

Tu peux être plus fort que tu crois - nos 7 pouvoirs

L'être humain, entre esprit et matière





Qu'est-ce qui définit l'humanité, dans toute sa complexité? De grandes questions nous occupent, depuis l'immensité radieuse du cosmos, jusqu'au sens de notre vie. Où trouver des réponses, et de l'espérance?





Les circonstances sont changeantes, les époques et les moeurs changent. Mais qu'est-ce qui est permanent, durable? Est-ce que cela est en lien avec une forme de spiritualité?





Cette activité est une invitation à rencontrer toutes les dimensions du cosmos et de l'être humain. Et à la lumière des enseignements de la sagesse de toujours, soulevons quelques voiles sur le mystère de l'humanité, ses origines, sa Destinée, et son identité réelle.





Le vendredi 19 avril à 19h30. Entrée: 10$.

Avec Daniela Barrella philosophe

---

Si vous avez des questions, contactez-nous:

[email protected]

514-400-4530