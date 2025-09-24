ALPINE - Défi Ski Garceau 2026

190 Chem. du Lac Blanc

Saint-Donat-de-Montcalm, QC J0T 2C0, Canada

SKI (randonné alpine) - Garceau - En solo
Inscription gratuite et collecte de fonds minimale de 250$

RAQUETTE (randonnée nordique) - Garceau - En solo
Inscription gratuite et collecte de fonds minimale de 250$

SKI (randonné alpine) - Garceau - Équipe 2 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 500$

RAQUETTE (randonnée nordique) - Garceau - Équipe 2 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 500$

SKI (randonné alpine) - Garceau - Équipe 3 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 750$

RAQUETTE (randonnée nordique) - Garceau - Équipe 3 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 750$

SKI (randonné alpine) - Garceau - Équipe 4 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 1000$

RAQUETTE (randonnée nordique) - Garceau - Équipe 4 personnes
Inscriptions gratuites et collecte de fonds minimale de 1000$

