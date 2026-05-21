Afro Tech Canada

Organisé par

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À propos de cet événement

AFRO TECH CANADA - Remboursement

Place Victoria

800 Rue du Square-Victoria 3rd floor, Montreal, QC H3C 0B4, Canada

Billet Admission Générale
2 767,05 $

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Rejoignez une communauté dynamique d’entrepreneur·e·s, d’innovateur·rice·s et de leaders qui façonnent l’avenir de la technologie et de l’innovation.
Ce billet inclut l’accès à tous les panels, ateliers, activités de réseautage ainsi qu’au cocktail de clôture.

Votre participation contribue directement à la valorisation et au soutien des talents afrodescendants au Canada.

1 439,55 $

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