AFRO TECH CANADA - Édition 2026

800 Rue du Square-Victoria 3rd floor, Montreal, QC H3C 0B4, Canada
Soyez parmi les premiers à réserver votre place à Afro Tech Canada.
Ce billet à tarif préférentiel donne accès à l’ensemble de l’événement et soutient directement notre mission : bâtir un écosystème technologique plus inclusif et durable.
Quantités limitées.
Rejoignez une communauté dynamique d’entrepreneur·e·s, d’innovateur·rice·s et de leaders qui façonnent l’avenir de la technologie et de l’innovation.
Ce billet inclut l’accès à tous les panels, ateliers, activités de réseautage ainsi qu’au cocktail de clôture.
Votre participation contribue directement à la valorisation et au soutien des talents afrodescendants au Canada.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!