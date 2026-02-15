AFRO TECH CANADA - Édition 2026 - Corporate

À propos de cet événement
800 Rue du Square-Victoria 3rd floor, Montreal, QC H3C 0B4, Canada
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Ce billet inclut l’accès à tous les panels, ateliers, activités de réseautage ainsi qu’au cocktail de clôture.
Votre participation contribue directement à la valorisation et au soutien des talents afrodescendants au Canada.
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