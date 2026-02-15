Atelier de danses Afro Latines

Cette session de Fitness Latin hautement énergétique est conçue pour tout le monde, en particulier si vous pensez que vous ne savez pas danser. Nous décomposons les mouvements étape par étape et nous adaptons à tous les niveaux pour que vous puissiez gagner en confiance tout en vous amusant. Profitez d'un mélange électrisant de bachata, salsa, merengue, dembow, funk brésilien et rythmes de tambour vénézuélien dans un entraînement qui ressemble plus à une fête qu'à de l'exercice.

🔥 Venez comme vous êtes, repartez renforcé 🔥