Atelier de danses Afro Latines

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À propos de cet événement
Vous êtes invité à une rencontre exclusive avec votre instructeur avant le début des ateliers. Profitez d'un moment détendu pour vous connecter, prendre des photos, poser des questions et échanger tout en dégustant des rafraîchissements sains tels que du granola, des fruits frais et du jus. Un début chaleureux et énergisant pour une journée inoubliable!
*Admission limitée*
Découvrez la puissance, la beauté et la joie irrésistible de la danse Afro-Péruvienne à travers son expression la plus emblématique : Festejo. Ressentez l'appel des tambours, la vivacité des pas et l'énergie ludique qui définissent ce rythme électrisant. Cet atelier vous invite à bouger avec liberté, confiance et feu tout en vous connectant profondément avec le riche patrimoine culturel de la côte péruvienne. 🔥🥁
Vivez l'énergie explosive et l'intensité brute du Mapalé Afro-Colombien, une danse née de la côte caribéenne et animée par de puissantes percussions et des mouvements rapides et dynamiques. Dans cet atelier, vous réveillerez votre endurance, votre rythme et votre force expressive tout en incarnant l'esprit audacieux et la force de célébration qui rendent le Mapalé inoubliable. 🌊⚡
Cette session de Fitness Latin hautement énergétique est conçue pour tout le monde, en particulier si vous pensez que vous ne savez pas danser. Nous décomposons les mouvements étape par étape et nous adaptons à tous les niveaux pour que vous puissiez gagner en confiance tout en vous amusant. Profitez d'un mélange électrisant de bachata, salsa, merengue, dembow, funk brésilien et rythmes de tambour vénézuélien dans un entraînement qui ressemble plus à une fête qu'à de l'exercice.
🔥 Venez comme vous êtes, repartez renforcé 🔥
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