🎟️ Billet – Adulte

Ce billet donne accès à l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de la Maison des Familles de la Baie.

✅ Inclus :

Accès à la rencontre dès 17h30

Service de petites bouchées

Participation à l’assemblée à 18h

Droit de vote (si votre carte de membre est à jour)

📌 N’oubliez pas que votre carte de membre doit être valide pour pouvoir voter. Il sera possible de la renouveler sur place avant le début de l’assemblée.