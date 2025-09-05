Maison des Familles de La Baie

Organisé par

Maison des Familles de La Baie

À propos de cet événement

AGA 2025

864 Rue de la Fabrique

La Baie, QC G7B 2S8, Canada

Adulte
Gratuit

🎟️ Billet – Adulte

Ce billet donne accès à l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de la Maison des Familles de la Baie.

✅ Inclus :

  • Accès à la rencontre dès 17h30
  • Service de petites bouchées
  • Participation à l’assemblée à 18h
  • Droit de vote (si votre carte de membre est à jour)

📌 N’oubliez pas que votre carte de membre doit être valide pour pouvoir voter. Il sera possible de la renouveler sur place avant le début de l’assemblée.

Enfant
Gratuit

🎟️ Billet – Enfant

Ce billet est destiné aux enfants dont les parents participent à l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de la Maison des Familles de la Baie.

✅ Inclus :

  • Accès au service de répit à partir de 18h
  • Activités et supervision sur place pendant la durée de l’assemblée

📌 Le service de répit est offert gratuitement, mais l’inscription est obligatoire afin de bien planifier l’accueil des enfants.

Merci de nous aider à créer un environnement agréable pour tous! 👶🎨

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!