🎟️ Billet – Adulte
Ce billet donne accès à l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de la Maison des Familles de la Baie.
✅ Inclus :
📌 N’oubliez pas que votre carte de membre doit être valide pour pouvoir voter. Il sera possible de la renouveler sur place avant le début de l’assemblée.
🎟️ Billet – Enfant
Ce billet est destiné aux enfants dont les parents participent à l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de la Maison des Familles de la Baie.
✅ Inclus :
📌 Le service de répit est offert gratuitement, mais l’inscription est obligatoire afin de bien planifier l’accueil des enfants.
Merci de nous aider à créer un environnement agréable pour tous! 👶🎨
