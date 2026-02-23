AGA 2026 - Espace M

Organisé par
À propos de cet événement
En résidant à Espace M, vous êtes automatiquement membre de l'OBNL, dite membre résidente.
Les membres résidentes ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En utilisant au moins un des services d'Espace M, vous êtes automatiquement membre de l'OBNL, dite membre participante.
Les membres participantes ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En offrant votre temps à Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.
Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En collaborant avec Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.
Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En soutenant financièrement Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.
Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En participant à la gouvernance d'Espace M, vous êtes automatiquement membre administrateur de l'OBNL.
Les membres administrateurs ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.
En travaillant à Espace M, vous êtes automatiquement membre salariées de l'OBNL.
Les membres salariées n'ont pas le droit de vote lors de l'AGA.
