Espace M - Ressources pour mères monoparentales

Espace M - Ressources pour mères monoparentales

À propos de cet événement

AGA 2026 - Espace M

432 Rue Merry N

Magog, QC J1X 2G5, Canada

Je suis maman monoparentale et j'ai un logement à Espace M
En résidant à Espace M, vous êtes automatiquement membre de l'OBNL, dite membre résidente.

Les membres résidentes ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis maman monoparentale
En utilisant au moins un des services d'Espace M, vous êtes automatiquement membre de l'OBNL, dite membre participante.

Les membres participantes ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis bénévole à Espace M
En offrant votre temps à Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.

Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis un partenaire de biens ou de services d'Espace M
En collaborant avec Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.

Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis un partenaire financier ou un donateur d'Espace M
En soutenant financièrement Espace M, nous vous reconnaissons comme membre solidaire.

Les membres solidaires ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis administratrice d'Espace M
En participant à la gouvernance d'Espace M, vous êtes automatiquement membre administrateur de l'OBNL.

Les membres administrateurs ont le droit de vote lors de l'AGA pour choisir les administratrices qui gouvernent l'OBNL.

Je suis employée d'Espace M
En travaillant à Espace M, vous êtes automatiquement membre salariées de l'OBNL.

Les membres salariées n'ont pas le droit de vote lors de l'AGA.

