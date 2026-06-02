Organisé par

Les Producteurs de pommes du Québec

À propos de cet événement

AGA 2026 | Les Producteurs de pommes du Québec (copie)

500 Av. du Golf

La Prairie, QC J5R 0A5, Canada

Admission - Productrice et producteur
23 $

Comprend le stationnement, l'entrée à l'événement, les collations, le repas du midi et la participation au cocktail.

* Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Admission - Partenaires
45,99 $

Comprend le stationnement, l'entrée à l'événement, les collations, le repas du midi et la participation au cocktail.

* Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Virtuel
Gratuit

Mode observateur seulement: sans droit de vote ni droit de parole.

Le lien Zoom sera envoyé par courriel aux personnes inscrites quelques jours avant l'événement.

Commandite - Pommier d'Argent
896,81 $
  • Logo* – Lutrin (à l’avant de la table des conférenciers);
  • Publicité d’une demi-page dans le rapport annuel;
  • Logo* à l’endos du cahier général de l’assemblée:
  • Logo* à l’endos du rapport annuel;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Logo* sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Mention sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Pommier d'Argent - 3 ans
2 017,81 $

Rabais de 25 %

Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)

(total: 1 755 $ + taxes)

  • Logo* – Lutrin (à l’avant de la table des conférenciers);
  • Publicité d’une demi-page dans le rapport annuel;
  • Logo* à l’endos du cahier général de l’assemblée:
  • Logo* à l’endos du rapport annuel;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Logo* sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Mention sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Pommier de Bronze
666,86 $
  • Mention à l’endos du cahier général de l’assemblée;
  • Mention à l’endos du rapport annuel;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Mention sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Mention sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Pommier de Bronze - 3 ans
1 500,42 $

Rabais de 25 %

Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)

(total: 1 305 $ + taxes)

  • Mention à l’endos du cahier général de l’assemblée;
  • Mention à l’endos du rapport annuel;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Mention sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Mention sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Conférences
1 149,75 $

Exclusivité!

  • Logo* – Présentateur des conférences (écran)
  • Logo* à l’endos du cahier général de l’assemblée;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Logo* sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Logo* dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Logo* sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Repas
1 011,78 $

Exclusivité!

  • Logo* – Carton sur chaque table;
  • Votre matériel promotionnel sur chaque table;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Logo* sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Logo* dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Logo* sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Repas - 3 ans
2 276,51 $

Exclusivité!

Rabais de 25 %

Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)

(total: 1 980 $ + taxes)

  • Logo* – Carton sur chaque table;
  • Votre matériel promotionnel sur chaque table;
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Logo* sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Logo* dans le Bulletin aux pomiculteurs;
  • Logo* sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Pause
643,86 $

Exclusivité!

  • Logo* – Présentateur des pauses (écran)
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Mention sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention* sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

Commandite - Pause - 3 ans
1 448,69 $

Exclusivité!

Rabais de 25 %

Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)

(total: 1 260 $ + taxes)

  • Logo* – Présentateur des pauses (écran)
  • Mention par le président lors de son allocution;
  • Mention sur grand écran;
  • Logo* de votre entreprise sur l’affiche à l’entrée;
  • Mention* sur le site Internet des PPQ section « Actualité ».

 

*Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite

** Le prix inclut les taxes

TPS : R124756834 TVQ : 101178792

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