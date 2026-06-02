AGA 2026 | Les Producteurs de pommes du Québec (copie)

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À propos de cet événement
Comprend le stationnement, l'entrée à l'événement, les collations, le repas du midi et la participation au cocktail.
* Le prix inclut les taxes
TPS : R124756834 TVQ : 101178792
Comprend le stationnement, l'entrée à l'événement, les collations, le repas du midi et la participation au cocktail.
* Le prix inclut les taxes
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Mode observateur seulement: sans droit de vote ni droit de parole.
Le lien Zoom sera envoyé par courriel aux personnes inscrites quelques jours avant l'événement.
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** Le prix inclut les taxes
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Rabais de 25 %
Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)
(total: 1 755 $ + taxes)
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Rabais de 25 %
Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)
(total: 1 305 $ + taxes)
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Exclusivité!
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Exclusivité!
Rabais de 25 %
Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)
(total: 1 980 $ + taxes)
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Exclusivité!
Rabais de 25 %
Coût annuel chargé immédiatement pour les 3 ans (AGA 2026, 2027 et 2028)
(total: 1 260 $ + taxes)
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