Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides
AGA et Cocktail du président
1006 QC-117
Mont-Blanc, QC J0T 2G0, Canada
Venez découvrir les réalisations de la CDE suivi du cocktail du président en l'honneur de M. Yvan G. Paradis.
Cocktail du président en l'honneur de M. Yvan G. Paradis.
