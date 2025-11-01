Soleil des orphelins

Soleil des orphelins

AGA & Conférence adultes et ateliers pour enfants 2025

435 Bd du Curé-Labelle

Laval, QC H7V 2S8, Canada

AGA: assemblée Générale annuelle (14h-15h)
Gratuit

Venez découvrir les activités de l’organisme, vous présenter le rapport moral et financier et échanger avec vous sur les actions posées et les défis pour l'année à venir.
Votre présence et vos idées sont importantes pour nous !

Conférence pour adultes: (15h-17h)
Gratuit

Le rôle des activités socioéducatives dans la socialisation des enfants
Conférencier : Mohamed Loutfi. Sociologue et intervenant psychosocial

Ateliers pour jeunes:
Gratuit

Présentation, activités, jeux et atelier sportif

