AGA & Conférence adultes et ateliers pour enfants 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Venez découvrir les activités de l’organisme, vous présenter le rapport moral et financier et échanger avec vous sur les actions posées et les défis pour l'année à venir.
Votre présence et vos idées sont importantes pour nous !
Le rôle des activités socioéducatives dans la socialisation des enfants
Conférencier : Mohamed Loutfi. Sociologue et intervenant psychosocial
Présentation, activités, jeux et atelier sportif
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!