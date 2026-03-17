AGA ISDC + rencontre intertables

Organisé par
À propos de cet événement
De 10 h à midi - Pour les partenaires des tables de quartier souhaitant participer uniquement à la rencontre intertables en matinée (sans dîner).
De 10 h à 15 h - Pour les partenaires et membres souhaitant participer à l’ensemble de la journée, incluant la rencontre intertables, le dîner et l’AGA.
De 13 h 30 à 15 h - Pour les membres de l’ISDC et partenaires souhaitant assister uniquement à l’AGA (sans participation au dîner ni à la rencontre intertables).
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