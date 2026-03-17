Initiative sherbrookoise en développement des communautés

Organisé par

Initiative sherbrookoise en développement des communautés

À propos de cet événement

Ventes fermées

AGA ISDC + rencontre intertables

1551 Rue Dunant

Sherbrooke, QC J1H 2X8, Canada

Rencontre intertables - sans dîner
Gratuit

De 10 h à midi - Pour les partenaires des tables de quartier souhaitant participer uniquement à la rencontre intertables en matinée (sans dîner).

Rencontre intertables et AGA (avec dîner)
Gratuit

De 10 h à 15 h - Pour les partenaires et membres souhaitant participer à l’ensemble de la journée, incluant la rencontre intertables, le dîner et l’AGA.

AGA
Gratuit

De 13 h 30 à 15 h - Pour les membres de l’ISDC et partenaires souhaitant assister uniquement à l’AGA (sans participation au dîner ni à la rencontre intertables).

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