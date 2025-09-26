AGA SCCRC 2025

7505 Bd Parent

Trois-Rivières, QC G9C 0M5, Canada

Fin de semaine complète
CA$295

Ceci comprend également l'hébergement du vendredi et du samedi, ainsi que trois repas le samedi et deux le dimanche (déjeuner et dîner).


Veuillez noter qu'un dépôt de 10 $ sera demandé pour la clé de votre chambre.

Fin de semaine sans hébergement
CA$195

Ce billet comprend la fin de semaine (incluant les repas et les collations), sans l'hébergement.

Samedi seulement
CA$110

Ce billet comprend la journée du samedi (incluant deux repas et les collations).

Fin de semaine - inscription couple
CA$545

Ceci comprend également l'hébergement du vendredi et du samedi, ainsi que les repas le samedi et le dimanche (déjeuner et dîner) pour le couple.


Veuillez noter qu'un dépôt de 10 $ sera demandé pour la clé de votre chambre.

Repas du vendredi soir
CA$20
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing