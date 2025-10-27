Association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme

Association Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme

AGDIA - Soirée-bénéfice / 2e édition

901 Rue Principale

Granby, QC J2G 2Z5, Canada

Soirée-bénéfice Mon chez-moi, mon bonheur (1 x billet)
185 $

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la deuxième édition de notre soirée-bénéfice, organisée dans le cadre de la campagne « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cette soirée exceptionnelle a pour but de financer la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA) dans notre région. Pour chaque billet acheté à 185 $, un reçu fiscal de 75 $ sera remis.

Soirée-bénéfice Mon chez-moi, mon bonheur (table / 10 pers.)
1 850 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la deuxième édition de notre soirée-bénéfice, organisée dans le cadre de la campagne « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cette soirée exceptionnelle a pour but de financer la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA) dans notre région. Pour chaque achat de groupe de 10 billets, un reçu fiscal de 750 $ sera remis.

Table des dignitaires
185 $

Seuls les dignitaires peuvent acheter des billets à cette table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Table du Président d'honneur
185 $

Seules les personnes invitées par le Président d’honneur peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Tables d’Alain Pouliot
185 $

Seules les personnes invitées par Alain Pouliot peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Tables de Stéphane Long
185 $

Seules les personnes invitées par Stéphane Long peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Table de Michelyne Lasnier
185 $

Seules les personnes invitées par Michelyne Lasnier peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Tables de Sylvie Trudeau
185 $

Seules les personnes invitées par Sylvie Trudeau peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Table de Gilles Deland
1 850 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Seules les personnes invitées par Gilles Deland peuvent s'assoir à sa table pour la soirée-bénéfice «Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby !». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Le billet est à 1850 $, avec un reçu fiscal de 750 $.

Table de Dominique Daigle
185 $

Seules les personnes invitées par Dominique Daigle peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Table de Aquamation LeSieur
185 $

Seules les personnes invitées par Éric LeSieur peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185$, avec un reçu fiscal de 75$.

Table de Céline Benoît
185 $

Seules les personnes invitées par Céline Benoît peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

Table de Manon St-Louis
185 $

Seules les personnes invitées par Manon St-Louis peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.

