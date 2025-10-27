AGDIA - Soirée-bénéfice / 2e édition

Organisé par
À propos de cet événement
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la deuxième édition de notre soirée-bénéfice, organisée dans le cadre de la campagne « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cette soirée exceptionnelle a pour but de financer la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA) dans notre région. Pour chaque billet acheté à 185 $, un reçu fiscal de 75 $ sera remis.
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la deuxième édition de notre soirée-bénéfice, organisée dans le cadre de la campagne « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cette soirée exceptionnelle a pour but de financer la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA) dans notre région. Pour chaque achat de groupe de 10 billets, un reçu fiscal de 750 $ sera remis.
Seuls les dignitaires peuvent acheter des billets à cette table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par le Président d’honneur peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Alain Pouliot peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Stéphane Long peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Michelyne Lasnier peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Sylvie Trudeau peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Gilles Deland peuvent s'assoir à sa table pour la soirée-bénéfice «Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby !». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Le billet est à 1850 $, avec un reçu fiscal de 750 $.
Seules les personnes invitées par Dominique Daigle peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Éric LeSieur peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185$, avec un reçu fiscal de 75$.
Seules les personnes invitées par Céline Benoît peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
Seules les personnes invitées par Manon St-Louis peuvent acheter des billets à sa table pour la soirée-bénéfice « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cet événement soutient la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une DI/TSA dans notre région. Les billets sont à 185 $, avec un reçu fiscal de 75 $.
