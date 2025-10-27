AGDIA - Soirée-bénéfice / 2e édition

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la deuxième édition de notre soirée-bénéfice, organisée dans le cadre de la campagne « Mon chez-moi, mon bonheur au cœur de Granby ! ». Cette soirée exceptionnelle a pour but de financer la construction d’un hébergement supervisé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (DI/TSA) dans notre région. Pour chaque billet acheté à 185 $, un reçu fiscal de 75 $ sera remis.