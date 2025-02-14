Agence Time Lapse - Consultations

Vous souhaitez clarifier votre positionnement, revoir votre stratégie ou bénéficier d’un regard extérieur expérimenté sur vos projets ?



Cette consultation individuelle vous propose un moment d’échange sur mesure pour vous aider à y voir plus clair et avancer concrètement.



Ce qui est inclus :

– 1 heure de consultation en visioconférence (Zoom ou Google Meet)

– Compte-rendu synthétique dans les 48h ouvrables suivant l’échange

– Recommandations ou ressources complémentaires (au besoin)



Comment ça fonctionne ?

Une fois votre paiement complété, vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour proposer vos disponibilités. La séance sera fixée selon nos agendas respectifs dans un délai de 7 ouvrables.



📌 Conditions de vente

– La consultation est payable d’avance.

– Aucun remboursement ne sera effectué après paiement. Si vous ne pouvez plus honorer le rendez-vous, vous pouvez le reporter une seule fois, avec un préavis de 48h minimum.

– En cas de non-présentation sans avis préalable, la séance est considérée comme utilisée.

– Le service est destiné à un usage ponctuel. Pour un accompagnement plus soutenu, merci de nous contacter directement.