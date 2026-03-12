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À propos de cet événement
Billet individuel avec repas pour l'événement. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
Minimum 10 billets. Veuillez contacter [email protected] pour un processus simplifié par fichier Excel avec facturation. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
Billet étudiant avec repas. Une preuve de fréquentation scolaire sera demandée lors de la récupération de la cocarde. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
Billet duo Agile Tour Québec 2026 avec repas + Q2N 2026 avec repas pour les événements. Les taxes sont comprises dans le prix du billet. Offre a durée limitée !
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