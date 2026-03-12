Agile Québec

Organisé par

Agile Québec

À propos de cet événement

Agile Tour Québec 2026

1000 Bd René-Lévesque E

Québec, QC G1R 5T8, Kanada

Individuel
350 $

Billet individuel avec repas pour l'événement. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

Groupe
300 $

Minimum 10 billets. Veuillez contacter [email protected] pour un processus simplifié par fichier Excel avec facturation. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

Étudiant
115 $

Billet étudiant avec repas. Une preuve de fréquentation scolaire sera demandée lors de la récupération de la cocarde. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

Duo ATQC + Q2N **Offre limitée**
399 $

Billet duo Agile Tour Québec 2026 avec repas + Q2N 2026 avec repas pour les événements. Les taxes sont comprises dans le prix du billet. Offre a durée limitée !

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