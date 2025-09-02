Aide aux devoirs: l'Escapade

Le taxi est réservé aux élèves de L’Ancrage et les transporte de l’école jusqu’à la MDJ. Attention, le nombre de places est limité.
Ce billet ne prévoit pas de service de transport. Les élèves de l’école L’Ancrage qui nécessitent un transport jusqu’à la MDJ doivent choisir le billet « Taxi » (places limitées).
📍 Lieu : MDJ L’Entre-Ados – 395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC G2N 1V4
📅 Tous les jeudis de 15h30 à 18h00
🥪 Repas : Collations fournies seulement (apportez votre lunch)
📚 Activités : Aide aux devoirs + activités diverses
