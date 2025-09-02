Aide aux devoirs: l'Escapade

Ce billet ne prévoit pas de service de transport. Les élèves de l’école L’Ancrage qui nécessitent un transport jusqu’à la MDJ doivent choisir le billet « Taxi » (places limitées).





📍 Lieu : MDJ L’Entre-Ados – 395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC G2N 1V4

📅 Tous les jeudis de 15h30 à 18h00

🥪 Repas : Collations fournies seulement (apportez votre lunch)

📚 Activités : Aide aux devoirs + activités diverses



