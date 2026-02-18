Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

Organisé par

Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

À propos de cet événement

Aide aux devoirs: l'Escapade (09 avril au 11 juin 2026)

395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII

Québec, QC G2N 1V4, Canada

Taxi gratuit (de l'Ancrage à la MDJ)
Gratuit

Transport de l'école de l'Ancrage vers la MDJ l'Entre-Ados. Vous devez également acheter l’autre type de billet correspondant à l’activité ou l’événement, car ce billet ne couvre que le transport de l'Ancrage à la MDJ. Le nombre de places est limité.

Inscription aide aux devoirs - l'Escapade MDJ l'Entre-Ados
Gratuit

Ce billet ne prévoit pas de service de transport. Les élèves de l’école L’Ancrage qui nécessitent un transport jusqu’à la MDJ doivent choisir le billet « Taxi » Les places sont limitées


📍 Lieu : MDJ L’Entre-Ados – 395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC G2N 1V4

📅 Tous les jeudis de 15h30 à 18h00
🥪 Repas : Collations fournies seulement (apportez votre lunch)
📚 Activités : Aide aux devoirs + activités diverses


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