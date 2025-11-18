Aide aux devoirs: l'Escapade (15 janvier au 2 avril 2026)

Organisé par
Transport de l'école de l'Ancrage vers la MDJ l'Entre-Ados. Vous devez également acheter l’autre type de billet correspondant à l’activité ou l’événement, car ce billet ne couvre que le transport de l'Ancrage à la MDJ. Le nombre de places est limité.
Ce billet ne prévoit pas de service de transport. Les élèves de l’école L’Ancrage qui nécessitent un transport jusqu’à la MDJ doivent choisir le billet « Taxi » Les places sont limitées
📍 Lieu : MDJ L’Entre-Ados – 395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC G2N 1V4
📅 Tous les jeudis de 15h30 à 18h00
🥪 Repas : Collations fournies seulement (apportez votre lunch)
📚 Activités : Aide aux devoirs + activités diverses
