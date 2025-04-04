AIR CAMP - flag football féminin - 2025

319,99$ + taxes • 10 h d’enseignement technique • 3 h de séances vidéo • Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie) • Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame. • Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.

319,99$ + taxes • 10 h d’enseignement technique • 3 h de séances vidéo • Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie) • Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame. • Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.

Plus de détails...