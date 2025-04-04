Campus Notre-Dame-de-Foy

Campus Notre-Dame-de-Foy

AIR CAMP - flag football féminin - 2025

5000 Rue Clément Lockquell

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1B3, Canada

Forfait sans hébergement
367,91 $
319,99$ + taxes • 10 h d’enseignement technique • 3 h de séances vidéo • Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie) • Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame. • Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.
Forfait avec hébergement
517,38 $
449,99$ + taxes • Inclut forfait A • Déjeuners, dîners et soupers • Hébergement pour 2 nuits • Intervenants en résidence • Activités en soirée Nombre de places limitées : premier arrivé, premier servi.

