AIR CAMP - football - 2025

319,99$ + taxes
• 10 h d’enseignement technique
• 3 h de séances vidéo
• Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie)
• Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame.
• Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.
319,99$ + taxes
• 10 h d’enseignement technique
• 3 h de séances vidéo
• Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie)
• Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame.
• Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.
Forfait avec hébergement
517,38 $
449,99$ + taxes
• Inclut forfait A
• Déjeuners, dîners et soupers
• Hébergement pour 2 nuits
• Intervenants en résidence
• Activités en soirée
Nombre de places limitées : premier arrivé, premier servi.
449,99$ + taxes
• Inclut forfait A
• Déjeuners, dîners et soupers
• Hébergement pour 2 nuits
• Intervenants en résidence
• Activités en soirée
Nombre de places limitées : premier arrivé, premier servi.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!