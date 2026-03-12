AIR CAMP - football - 2026

Organisé par
À propos de cet événement
329,99 $ + taxes • 10 h d’enseignement technique • 3 h de séances vidéo • Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie) • Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame. • Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.
459,99$ + taxes
• Inclut forfait A
• Déjeuners, dîners et soupers
• Hébergement pour 2 nuits
• Intervenants en résidence
• Activités en soirée
Nombre de places limitées
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