Campus Notre-Dame-de-Foy

Organisé par

Campus Notre-Dame-de-Foy

À propos de cet événement

AIR CAMP - football - 2026

5000 Rue Clément Lockquell

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1B3, Canada

Forfait sans hébergement
379,41 $

329,99 $ + taxes • 10 h d’enseignement technique • 3 h de séances vidéo • Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie) • Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame. • Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.

Forfait avec hébergement
528,87 $

459,99$ + taxes
Inclut forfait A
Déjeuners, dîners et soupers
Hébergement pour 2 nuits
Intervenants en résidence
Activités en soirée

Nombre de places limitées

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