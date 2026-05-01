Ontario Anime Society

Organisé par

Ontario Anime Society

À propos de cet événement

Festival Ākēdo 2026

50 Stone Rd E

Guelph, ON N1G 2W1, Canada

Admission générale
15 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales. Les ateliers sélectionnés, les commandes au café des soubrettes et les activités supplémentaires peuvent nécessiter des frais supplémentaires.

Prévente (Admission générale)
10 $
Disponible jusqu'au 1 sept.

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales à un tarif réduit en achetant vos billets pendant la période promotionnelle de prévente. Les ateliers sélectionnés, les commandes au café des soubrettes et les activités supplémentaires peuvent nécessiter des frais supplémentaires.

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