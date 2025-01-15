Alcoa Facility Tour

Aluminerie de Deschambault : Innovation et Excellence Avec plus de 490 experts produisant 288 000 tonnes métriques d’aluminium par an, l’Aluminerie de Deschambault incarne l’excellence industrielle et environnementale. Découvrez les étapes du procédé de fabrication de l’aluminium et son système Rejet zéro, qui réduit la consommation d’eau potable en utilisant l’eau de pluie récoltée sur le site. Une référence mondiale en performance durable!

