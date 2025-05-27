Alliez style et impact — chaque achat soutient notre engagement.

Conserve vos boissons chaudes ou froides pendant des heures. Dotée d’un couvercle hermétique avec embout ouvrant pratique. 100 % des profits sont remis à Espace Allié. Ramassage à notre local ou option de livraison avec coût supplémentaire - vous devez sélectionner l'option au bas de la page.
Garde vos boissons chaudes ou froides pendant des heures. Couvercle facile à ouvrir, anti-fuite, et filtre intégré pour le thé. 100 % des profits soutiennent la mission d’Espace Allié. Ramassage à notre local ou option de livraison avec coût supplémentaire - vous devez sélectionner l'option au bas de la page.
Doté d’une fermeture magnétique, d’une boucle pour crayon et d’un ruban marque-page, il est parfait pour tout noter avec style et organisation. 100 % des profits sont remis à Espace Allié. Ramassage à notre local ou option de livraison avec coût supplémentaire - vous devez sélectionner l'option au bas de la page.
Frais de livraison à ajouter selon votre préférence. Délais de 5 à 10 jours ouvrables.
