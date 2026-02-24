Maison des jeunes le Cabanon de Lac-Beauport

ALTERNATIVE D'ÉTÉ 2026

LUNDI 29 JUIN
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE POUTINE
PM; CONFECTION DE TIE-DYE


LUNDI 29 JUIN LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MARDI 30 JUIN 2026
5 $

AM ; BASKETBALL

PM ; PISCINE CHAMPLAIN

MARDI 30 JUIN 2026 LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MERCREDI 1 JUILLET 2026
50 $

MILLER ZOO

DÉPART : 9H00

RETOUR : 17H00

Amène ton lunch froid, collations, crème solaire, bouteille d'eau.

MERCREDI 1 JUILLET 2026 LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

JEUDI 2 JUILLET 2026
5 $

AM; ACTIVITÉ PRÉVENTIVE BUNKER
PM; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 2 JUILLET 2026 LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

VENDREDI 3 JUILLET 2026
5 $

AM; PEINTURE SUR TOTE BAG
PM; DEHORS LIBRE

VENDREDI 3 JUILLET 2026 LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

LUNDI 6 JUILLET 2026
25 $

AM; ACTIVITÉ CULINAIRE PIZZA MAISON

PM; MINI PUTT VANIER

LUNDI 6 JUILLET 2026 LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MARDI 7 JUILLET
40 $

AM ; SOCCER
PM ; DÉFI ÉVASION

MARDI 7 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MERCREDI 8 JUILLET
55 $

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

DÉPART: 9H

RETOUR : 17H

Apporte crème solaire, gourde d'eau, lunch froid ou argent, maillot de bain et linge de rechange.

MERCREDI 8 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

JEUDI 9 JUILLET
5 $

AM ; BINGO DES RELATIONS SAINES
PM ; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 9 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

VENDREDI 10 JUILLET
5 $

AM ; PERLES HAMAS
PM; JEUX DE SOCIÉTÉ

VENDREDI 10 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

LUNDI 13 JUILLET
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE SALADE CÉSAR + PIQUE-NIQUE
PM; VOLLEYBALL DE PLAGE

LUNDI 13 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MARDI 14 JUILLET
5 $

AM; PEINTURE ET DESSIN
PM; SLACKLINE

MARDI 14 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MERCREDI 15 JUILLET
20 $

PÊCHE À LA POURVOIRIE DU LAC-BEAUPORT

MERCREDI 15 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

JEUDI 16 JUILLET
5 $

AM ; PRÉVENTION : STRESS DE PERFORMANCE
PM ; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 16 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

VENDREDI 17 JUILLET
5 $

AM ; CONFECTIONS DE BRACELETS
PM ; FLAG FOOTBALL

VENDREDI 17 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

LUNDI 20 JUILLET
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE PÂTES AUX SAUCISSES

PM; QUILLES FINLANDAISES

LUNDI 20 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MARDI 21 JUILLET
35 $

AM ; OBSTAK
PM ; FABRICATION DE CHANDELLES

MARDI 21 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.
MERCREDI 22 JUILLET (12 ans + 5pieds9 à bras levés)
50 $

ARBRE EN ARBRE DUCHESNAY (12 ans +) (5pieds9/1m80 à bras levés obligatoire)

(afin d'atteindre les cables)

DÉPART 9:00 AM

RETOUR 17:00

Apporte ton lunch froid, tes souliers d'extérieurs, ta gourde et ta crème solaire.

MERCREDI 22 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

JEUDI 23 JUILLET
5 $

AM ; FILM DE PRÉVENTION
PM ; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 23 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

VENDREDI 24 JUILLET
5 $

AM ; BIJOUX EN BILLES
PM ; LOUP-GAROU

VENDREDI 24 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

LUNDI 27 JUILLET
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE BRUNCH

PM; POLICE VOLEUR

LUNDI 27 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

MARDI 28 JUILLET
45 $

AM; ISAUTE
PM; GUERRE D'EAU

Apporte tes bas Isaute (si tu les as), ton linge de rechange, ton maillot de bain et ta crème solaire.

MARDI 28 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

MERCREDI 29 JUILLET
25 $

ESCALADE + BAIE DE BEAUPORT

DÉPART : 9H00 AM

RETOUR 17H

Ammène ton maillot de bain ta crème solaire, ton lunch froid et ton linge de sport

MERCREDI 29 JUILLET liste d'attente
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation.

JEUDI 30 JUILLET
5 $

AM ; PING PONG DES ÉMOTIONS
PM ; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 30 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

VENDREDI 31 JUILLET
5 $

AM ; FABRICATION DE SLIME
PM ; JEUX EXTÉRIEURS LIBRE

VENDREDI 31 JUILLET LISTE D'ATTENTE
Gratuit

LUNDI 3 AOÛT
50 $

AM; ATELIER CULINAIRES POKE BOWLS

PM; QC SKATEBOARD CAMP INITIATION AU SKATE

LUNDI 3 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

MARDI 4 AOÛT
70 $

AM ; SPIKEBALL
PM ; POTERIE

MARDI 4 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

MERCREDI 5 AOÛT
40 $

CAMP PORTNEUF : JEUX D'EAU WIBIT ET TIR À L'ARC

DÉPART 9h00AM

RETOUR 17H00

MERCREDI 5 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

JEUDI 6 AOÛT
5 $

AM ; ACTIVITÉ PRÉVENTIVE DISSCUSSION OUVERTE
PM ; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 6 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

VENDREDI 7 AOÛT
25 $

AM; PEINTURE À DIAMANT
PM; CINÉMA

VENDREDI 7 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

LUNDI 10 AOÛT
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE TACOS

PM; AÏE AÏE AÏE BURRITO

LUNDI 10 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

MARDI 11 AOÛT
5 $

AM : DÎNER AU BOUB (amène l'argent pour ton repas)
PM : JEUX EXTÉRIEURS

MARDI 11 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

MERCREDI 12 AOÛT
10 $

TRAVERSIER DE LÉVIS + DÎNER AU QUAI PAQUET

MERCREDI 12 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

JEUDI 13 AOÛT
5 $

AM : ACTIVITÉ PRÉVENTIVE GUESS WHO
PM : CLUB NAUTIQUE

JEUDI 13 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

VENDREDI 14 AOÛT
5 $

AM; ARTISANAT AUTOCHTONE CAPTEURS DE RÊVES
PM; CHASSE AUX TRÉSOR

VENDREDI 14 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

LUNDI 17 AOÛT
5 $

AM; ATELIER CULINAIRE PÂTES AU PESTO

PM; BALLON BOTTÉ

LUNDI 17 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

MARDI 18 AOÛT
40 $

AM; TYROLIENNE CHUTES MONMORENCY (POIDS MINIMUM 90LBS)
PM; TOURNOI DE PING PONG ET POCHES

MARDI 18 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

MERCREDI 19 AOÛT
85 $

ÉQUITATION EXCURSIONS JACQUES CARTIER

MERCREDI 19 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

Il n'y a plus de place ? Inscrivez vous ici et nous vous contacterons s'il y a annulation

JEUDI 20 AOÛT
5 $

AM; ACTIVITÉ PRÉVENTIVE DÉFIS DU BIEN ÊTRE
PM; CLUB NAUTIQUE

JEUDI 20 AOÛT LISTE D'ATTENTE
Gratuit

VENDREDI 21 AOÛT
35 $

AM; CÉRAMIC CAFÉ
PM; LIBRE

VENDREDI 21 AOÛT LISTE D'ATTENTE
