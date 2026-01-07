AM Location POPOP

Le LOCATAIRE doit faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de sa location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation du locataire.



Descriptif du montant de location:

Frais EXB: 730$

Premier paiement de 50%: 365$





MONTANT TOTAL: 730$