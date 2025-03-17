Améliorer sa gestion comptable et financière _ Module #3 Modèles de génération de revenus
Module #3 - Modèles de génération de revenus
CA$20
Vendredi 4 avril 2025 à 10h30
Formation offerte exclusivement aux organismes membres de La Cantine pour tous à jour sur les cotisations 2024-2025. Coût de 20$ par organisation membre, avec un maximum de 2 personnes participantes.
