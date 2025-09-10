Andrée Bélanger

Réflexion poétique et philosophique inspirée de la vie en forêt.Présenté à la biennale Livres d'artistes au Portage et au Musée du Bas-Saint-Laurent en octobre 2022.

Impression numérique sur carton blanc.

Original à l'encre artisanale élaborée par l’artiste à partir de végétaux et minéraux trouvés dans son environnement : oxyde de cuivre (Cu), amarante rouge (amaranthus cruentus), myrique baumier (myrica gale), saule discolore (salix discolor), chou kale rouge (brassica oleracea var. sabellica). Reliure par un seul fil à broder.





4x5,5 pouces