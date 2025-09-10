Andrée Bélanger

Livres d’artiste (feutre encre noire
et encres artisanales sur papiers divers, fil à broder bleu)
7 x 7 x 1,5 cm
Livres d’artiste(feutre encre noire sur papiers divers, fil de polyester blanc)
3,5 x 5,5 cm
Réflexion poétique et philosophique inspirée de la vie en forêt.Présenté à la biennale Livres d'artistes au Portage et au Musée du Bas-Saint-Laurent en octobre 2022.
Impression numérique sur carton blanc.
Original à l'encre artisanale élaborée par l’artiste à partir de végétaux et minéraux trouvés dans son environnement : oxyde de cuivre (Cu), amarante rouge (amaranthus cruentus), myrique baumier (myrica gale), saule discolore (salix discolor), chou kale rouge (brassica oleracea var. sabellica). Reliure par un seul fil à broder.
4x5,5 pouces
Réflexion philosophique humoristique inspirée de la vie en forêt. Présenté à la biennale Livres d'artistes au Portage et au Musée du Bas-Saint-Laurent en octobre 2022.
Impression numérique sur carton beige
Original à l'encre artisanale élaborée à partir de coprin noir d’encre (coprinopsis atramentaria), un champignon qui se trouve dans mon environnement forestier.
4x3 pouces
Réflexion poétique écologiste inspirée de la vie en forêt. Présenté à la biennale Livres d'artistes au Portage et au Musée du Bas-Saint-Laurent en octobre 2022.
Impression numérique sur carton blanc (original à l'encre artisanale), trombone métallique, usnée barbue
4x3 pouces
