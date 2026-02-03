Réseau ArtHist

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À propos de cet événement

Une meunière cherche des apprentis | Semaine de relâche

5475 Blvd. Saint-Martin O

Laval, QC H7T 2X7, Canada

Enfants (0 - 5 ans)
Gratuit

Ce billet donne accès à l'animation de Jeanne la meunière aux horaires proposés, pendant la semaine de relâche.

Enfants (à partir de 6 ans)
10 $

Ce billet donne accès à l'animation de Jeanne la meunière aux horaires proposés, pendant la semaine de relâche.

Étudiant.e.s
10 $

Ce billet donne accès à l'animation de Jeanne la meunière aux horaires proposés, pendant la semaine de relâche.

Adultes
10 $

Ce billet donne accès à l'animation de Jeanne la meunière aux horaires proposés, pendant la semaine de relâche.

Aînés·es
10 $

Ce billet donne accès à l'animation de Jeanne la meunière aux horaires proposés, pendant la semaine de relâche.

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