Animations Les Débrouillards - Espace des Bâtisseurs - Varennes

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À propos de cet événement
Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.
Domptez les forces invisibles et percez les mystères de l’eau !
Explorez les propriétés surprenantes de l'eau à travers des défis scientifiques captivants. Manipulez la tension superficielle pour créer des gouttes flottantes et maîtrisez les secrets de la matière en observant l'eau changer d'état sous vos yeux.
Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.
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Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.
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Seulement disponible pour: 11h à 12h.
Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!
Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?
Seulement disponible pour: 11h à 12h.
Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!
Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?
Seulement disponible pour: 11h à 12h.
Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!
Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?
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