Technoscience Région métropolitaine

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À propos de cet événement

Animations Les Débrouillards - Espace des Bâtisseurs - Varennes

2022 Pl du 350e

Varennes, QC J3X 0K9, Canada

Activité ''Extra-eau-ordinaire'' - 1 enfant
10 $

Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.


Domptez les forces invisibles et percez les mystères de l’eau !


Explorez les propriétés surprenantes de l'eau à travers des défis scientifiques captivants. Manipulez la tension superficielle pour créer des gouttes flottantes et maîtrisez les secrets de la matière en observant l'eau changer d'état sous vos yeux.

Activité ''Extra-eau-ordinaire'' - 2 enfants
18 $

Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.


Domptez les forces invisibles et percez les mystères de l’eau !


Explorez les propriétés surprenantes de l'eau à travers des défis scientifiques captivants. Manipulez la tension superficielle pour créer des gouttes flottantes et maîtrisez les secrets de la matière en observant l'eau changer d'état sous vos yeux.

Activité ''Extra-eau-ordinaire'' - 3 enfants
26 $

Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.


Domptez les forces invisibles et percez les mystères de l’eau !


Explorez les propriétés surprenantes de l'eau à travers des défis scientifiques captivants. Manipulez la tension superficielle pour créer des gouttes flottantes et maîtrisez les secrets de la matière en observant l'eau changer d'état sous vos yeux.

Activité ''Flotte ou coule'' - 1 enfant
10 $

Seulement disponible pour: 11h à 12h.


Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!


Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?

Activité ''Flotte ou coule'' - 2 enfants
18 $

Seulement disponible pour: 11h à 12h.


Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!


Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?

Activité ''Flotte ou coule'' - 3 enfants
26 $

Seulement disponible pour: 11h à 12h.


Naviguez entre créativité, stratégie et défis flottants!


Construisez une embarcation capable de flotter et de transporter le plus de poids possible en appliquant le principe d’Archimède. Faites preuve d'ingéniosité pour concevoir le navire le plus résistant. Votre bateau tiendra-t-il bon face au défi?

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