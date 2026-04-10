Animations Les Débrouillards - Espace des Bâtisseurs - Varennes

Seulement disponible pour: 9h30 à 10h30 et 13h à 14h.





Domptez les forces invisibles et percez les mystères de l’eau !





Explorez les propriétés surprenantes de l'eau à travers des défis scientifiques captivants. Manipulez la tension superficielle pour créer des gouttes flottantes et maîtrisez les secrets de la matière en observant l'eau changer d'état sous vos yeux.