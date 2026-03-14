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Anjou dimanche ( Coach Lou)

Citoyen Anjou
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Bloc 2 14h00 à 16h00

Bloc 3 16h00 à 18h00


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Bloc 3 16h00 à 18h00

Non citoyen / Non membre
10 $

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Bloc 1 12h00 à 14h00

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Bloc 3 16h00 à 18h00

Forofait 10 séances
100 $

Valide jusqu'au 26 mars 2027

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