YXE- AFRICA MARKET FESTIVAL INCORPORATED

Organisé par

YXE- AFRICA MARKET FESTIVAL INCORPORATED

À propos de cet événement

Ankara Day 2026 Vendor Ticket

414 Avenue B S

Saskatoon, SK S7M 5G9, Canada

Billet de Vendeur de Nourriture Régulier
120 $

✅Accès complet au lieu de l'événement pour présenter votre cuisine, vos aliments et vos pâtisseries.


✅Trafic piétonnier et ventes non-stop avec des centaines de participants, votre nourriture ne passera pas inaperçue.

Billet de Vendeur Général (Non pour les Vendeurs de Nourriture)
100 $

✅Accès complet au lieu de l'événement pour présenter vos produits et services


✅Trafic piétonnier et ventes non-stop avec des centaines de participants, votre entreprise ne passera pas inaperçue.

Special Media Publicity For all Vendors (Add ons)
30 $

Vendors who promote ahead attract more traffic, sell out faster, and gain repeat customers at Africa Market Festival.


For more info, contact (306) 261-1264

30 $
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