Année 2025-2026

Belles feuilles parfaitement rouges et totalement dénuées d’amertume. Ces feuilles tendres, légèrement découpées et cloquées sont produites en bouquets bien garnis.
Les jeunes feuilles s’utilisent dans les salades et les sautés ou encore dans des plats comme les gratins et les flans. Le pétiole des feuilles matures est délicieux cuit et se prépare comme une asperge.
Ce légume d'origine asiatique forme un pied rappelant le céleri et se distingue par ses belles tiges blanches se terminant en un large limbe vert foncé. Les tiges possèdent une saveur douce et sont très agréables crues en salades ou cuites à la vapeur, bouillies ou sautées.
Consommé cru, le céleri rose craque sous la dent avec un goût prononcé plutôt fort, mais il devient tendre, sucré et croustillant une fois cuit. La riche saveur du Chinese Pink permet de créer des bases de soupes et de bouillons au goût relevé.
Le basilic est prisé pour ses belles grandes feuilles vertes et lustrées à l’arôme pénétrant et au goût très agréable dont on fait un excellent pesto.
La coriandre est une herbe aromatique au goût puissant et incomparable. Très présente dans les cuisines asiatiques, indiennes et orientales, elle apporte une saveur dépaysante aux plats les plus simples.
Plante attirante pour sa texture frisée et sa couleur verte foncée. Sa conservation se fait par séchage ou congélation. Utiliser les feuilles hachées dans des vinaigrettes, sauces, salades, grillades de viande ou de poissons.
Belles laitues au cœur bien serré dont les feuilles bicolores ont la base vert pomme et les pointes rouges.
