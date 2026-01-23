Annie Bloch – Les Vespérales de l'orgue du Sacré-Cœur

Les Vespérales est une série de concerts ouverte à toustes et vous êtes les bienvenu.e.s quelle que soit votre capacité financière, sans aucun justificatif demandé.

Les Vespérales est une série de concerts ouverte à toustes et vous êtes les bienvenu.e.s quelle que soit votre capacité financière, sans aucun justificatif demandé.

Plus de détails...