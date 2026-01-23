Annie Bloch – Les Vespérales de l'orgue du Sacré-Cœur

Tarif réduit pour les étudiant.e.s, les artistes, les personnes en situation de sous-emploi et les autres personnes à faibles revenus (aucune pièce d’identité ou justificatif n’est exigé).
Tarif réduit pour les étudiant.e.s, les artistes, les personnes en situation de sous-emploi et les autres personnes à faibles revenus (aucune pièce d’identité ou justificatif n’est exigé).
Billet « solidaire »
25 $
Vous appréciez Les Vespérales et souhaitez apporter une contribution supplémentaire pour soutenir la série. Votre contribution sert directement à financer les cachets des artistes et l’entretien de l'orgue du Sacré-Cœur.
Vous appréciez Les Vespérales et souhaitez apporter une contribution supplémentaire pour soutenir la série. Votre contribution sert directement à financer les cachets des artistes et l’entretien de l'orgue du Sacré-Cœur.
« Billet mécène »
50 $
Vous souhaitez soutenir notre mission et assurer la pérennité des Vespérales. Votre contribution sert directement à financer les cachets des artistes et l’entretien de l’orgue du Sacré-Cœur.
Vous souhaitez soutenir notre mission et assurer la pérennité des Vespérales. Votre contribution sert directement à financer les cachets des artistes et l’entretien de l’orgue du Sacré-Cœur.
Billet « Découverte » (PWYC)
Payez ce que vous pouvez
Les Vespérales est une série de concerts ouverte à toustes et vous êtes les bienvenu.e.s quelle que soit votre capacité financière, sans aucun justificatif demandé.
Les Vespérales est une série de concerts ouverte à toustes et vous êtes les bienvenu.e.s quelle que soit votre capacité financière, sans aucun justificatif demandé.
Ajouter un don pour Concours international d'orgue du Canada
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!