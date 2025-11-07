« 1 ½ : techniques, défis et tranches de vie » est un projet de dessin-recherche à propos des micrologements et des personnes qui les habitent mené par Annie-Kim Rainville en 2024.





Dans le cadre de la 8e édition du programme de mentorat en recherche-création du centre d'artistes Verticale, le projet s'est déroulé à Laval avec le mentorat de Jean-François Prost. Le livre a été réalisé lors d'une résidence à SAGAMIE en janvier 2025.





5 x 7,4 , 52 pages, 100 tirages.