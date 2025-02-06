25e anniversaire du Programme Santé globale

85 Rue la Grande

Sainte-Catherine-de-Hatley, QC J0B 1W0, Canada

Admission générale
CA$50
17h : Accueil en plein air 18 h : Début de la soirée et souper. - Reçu en don de 25 $ pour chaque billet ! -
Soirée seulement
CA$10
Soirée seulement, sans repas. Arrivée à partir de 19h30. Aucun reçu d'impôt avec ce billet
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing