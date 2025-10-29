The Hudson Food Collective - Le Collectif alimentaire de Hudson
À propos de cet événement
Soirée-bénéfice « De la ferme à la table »
394 Rue Main
Hudson, QC J0P 1H0, Canada
Billet pour l'événement « De la ferme à la table »
75 $
Venez savourer un repas végétarien à cinq plats préparé avec des produits biologiques provenant de la ferme Betterêve et d'autres producteurs locaux. La soirée sera rythmée par la musique live de Becky Fletcher, Geoff Mitchell et leurs amis, réunissant bonne chère, bonne compagnie et esprit communautaire.
Table pour six personnes
390 $
2 restants
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
Don de billet
75 $
Si vous ne pouvez pas assister à l'événement mais souhaitez nous soutenir et aider quelqu'un disposant de moins de moyens financiers à y participer, veuillez considérer cette option. Merci !
Enfants de moins de 12 ans
30 $
Ajouter un don pour The Hudson Food Collective - Le Collectif alimentaire de Hudson
$
