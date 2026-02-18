Fondation des deux Rose par Marcel Pelchat

Organisé par

Fondation des deux Rose par Marcel Pelchat

Le bal des femmes de coeur

1 Rue des Carrières

Québec, QC G1R 5J5, Canada

Table Partenaire Distinction
12 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Cadeaux haut de gamme

Emplacement privilégié dans la salle de Bal

Mention officielle pendant la soirée

Visibilité distinctive avant et pendant la soirée

2 bouteilles de champagne pour la table

Table Partenaire Élégance
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Cadeaux

Emplacement de choix dans la salle de Bal

Mention sur les écrans pendant la soirée

Table des deux Rose
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Emplacement dans la salle de Bal

Demi-table des deux Rose
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Emplacement dans la salle de Bal partagé avec d’autres invités (demi-table ou place individuelle).

Billet individuel
750 $

Emplacement dans la salle de Bal partagé avec d’autres invités (demi-table ou place individuelle).

Commanditez l'ESPACE LOUNGE
3 500 $

Logo sur l’espace lounge, l’écran durant la soirée et les médias sociaux.

Commanditez le PHOTOBOOTH
5 000 $

Logo sur l’espace photobooth, l’écran durant la soirée et les médias sociaux.

Commanditez le MARCHÉ DE FLEURS
5 000 $

Tous les invités pourront profiter du Marché de fleurs, installé dans la Salle Verchères.

Logo sur l’écran durant la soirée, le programme, le marché de fleurs et les médias sociaux.

Commanditez les STATIONS GOURMANDES
5 000 $

Logo sur l’écran durant la soirée, le programme, les médias sociaux et les stations gourmandes.

Commanditez le VIN DU BANQUET
5 500 $

Logo sur l’écran durant la soirée, le programme, les médias sociaux et les verres de vin du banquet dans la salle de Bal.

Commanditez l'ESPACE BAR
6 000 $

Logo sur le bar, les cocktails de bienvenue, l’écran durant la soirée, les invitations, le programme et les médias sociaux.

Commanditez le GRAND ESCALIER DE ROSES
10 000 $

Le mythique Grand Escalier du Château Frontenac sera transformé pour la soirée et emprunté par tous les invités pour accéder à la salle.

Logo sur l’écran durant la soirée, le grand escalier du Château Frontenac, les invitations, le programme et les médias sociaux.

Commanditez la PERFORMANCE MUSICALE
10 000 $

La soirée s’illuminera au rythme d’une performance live, offrant aux invités une expérience unique, où élégance et ambiance festive se rencontrent.

Logo sur l’écran durant la performance musicale, les invitations, le programme et les médias sociaux.

