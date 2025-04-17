Annual Gala - Sérénade au Vignoble Souffle de Vie

Profitez d’un élégant cocktail dinatoire d’inspiration française avec bouchées gastronomiques accompagné de vins d’exception du domaine, d’une enchère silencieuse mettant en vedette des trésors soigneusement sélectionnés, et d’un spectacle en direct de l’étoile montante David Marino, dont la voix envoûtante bercera votre soirée sous les étoiles.

