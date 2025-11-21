Membre annuel

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 juin
Un artiste sourd pratiquant à amiskwacîwâskahikan bénéficiera d'une adhésion gratuite.
Nous définissons "sourd" comme toute expérience vécue traversant toutes les autres identités et parcours de vie nés, choisis et nourris. Vous pouvez signer, parler, lire sur les lèvres, utiliser des prothèses auditives ou des implants cochléaires, compter sur des sous-titres, ou vivre autrement la communication différemment de la norme. Nous honorons cette constellation de possibilités humaines.
Une personne sourde s'identifiant comme autochtone, Premières Nations, Métis ou Inuit bénéficiera d'une adhésion gratuite.
Cette option est fournie pour soutenir notre mandat en tant qu'organisation informée par les Autochtones. Dans le cadre de notre chemin stratégique plus large, nous marchons aux côtés des proches sourds autochtones et centrons leurs expériences, conseils et attentes.
Les membres de la communauté sont les bienvenus pour soutenir The Invisible Practice avec une adhésion annuelle payante. Cette option bénéficie de tous les mêmes avantages et privilèges.
