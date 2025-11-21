Membre annuel

Un artiste sourd pratiquant à amiskwacîwâskahikan bénéficiera d'une adhésion gratuite.





Nous définissons "sourd" comme toute expérience vécue traversant toutes les autres identités et parcours de vie nés, choisis et nourris. Vous pouvez signer, parler, lire sur les lèvres, utiliser des prothèses auditives ou des implants cochléaires, compter sur des sous-titres, ou vivre autrement la communication différemment de la norme. Nous honorons cette constellation de possibilités humaines.