Carrefour Jeunesse-Emploi Montreal Centre-Ville

Organisé par

Carrefour Jeunesse-Emploi Montreal Centre-Ville

À propos de cet événement

ANTISALON 2026

460 Rue Sainte-Catherine O bureau 602

Montreal, QC H3B 1A7, Canada

11 mars: participant·e
Gratuit

Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 11 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de participant·e ou chercheur·se d'emploi.

12 mars: participant·e
Gratuit

Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 12 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de participant·e ou chercheur·se d'emploi.

11 mars: établissement d'enseignement
Gratuit

Avec ce billet, vous inscrivez votre établissement scolaire afin de présenter les différents parcours et programmes qui y sont offerts

12 mars: employeur·euse
Gratuit

Avec ce billet, vous inscrivez votre entreprise à assister à notre AntiSalon et interagir avec nos chercheurs·euses d'emploi

11 mars: Conférencier·ère/panéliste
Gratuit

Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 11 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de conférencier·ère/panéliste.

12 mars : Conférencier·ère/panéliste
Gratuit

Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 12 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de conférencier·ère/panéliste.

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