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À propos de cet événement
Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 11 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de participant·e ou chercheur·se d'emploi.
Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 12 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de participant·e ou chercheur·se d'emploi.
Avec ce billet, vous inscrivez votre établissement scolaire afin de présenter les différents parcours et programmes qui y sont offerts
Avec ce billet, vous inscrivez votre entreprise à assister à notre AntiSalon et interagir avec nos chercheurs·euses d'emploi
Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 11 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de conférencier·ère/panéliste.
Avec ce billet, vous réservez votre place à l'AntiSalon 2026, le 12 mars prochain au Quartier Jeunesse du CJEMCV à titre de conférencier·ère/panéliste.
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