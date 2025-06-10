Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Organisé par

Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Août 2025

Chutes & résidence à l'Île d'Orléans - lundi 4 août @11h-17h item
Chutes & résidence à l'Île d'Orléans - lundi 4 août @11h-17h
Gratuit

Nous allons nous promener aux Chutes Montmorency, puis nous allons animer une activité dans une résidence de personnes âgées sur l'Île. Nous clôturons la belle journée en vous offrant crème glacée bien méritée.

PMDJ: Pêche - mardi 5 août @13h30-16h30 item
PMDJ: Pêche - mardi 5 août @13h30-16h30
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pêche. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

Feux Loto-Québec - mardi 5 août @20h30-23h item
Feux Loto-Québec - mardi 5 août @20h30-23h
Gratuit

On va aller assister aux Feux de Loto-Québec au Quai Paquet. Les feux sont de 22h à 22h20. C'est l'occasion de chanter Fireworks en public avec nous tous! :P

PMDJ: Yoga - jeudi 7 août @13h30-16h30 ÉRAB item
PMDJ: Yoga - jeudi 7 août @13h30-16h30 ÉRAB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Yoga. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

DMCC - samedi 9 août @16h-24h item
DMCC - samedi 9 août @16h-24h
25 $

Round 3 de la DMCC series. Venez assister à des courses de chars et de drift. C'EST GRATUIT pour les 12 ans et moins, donc écrivez-nous en privé au besoin.

Dégustation de Pickles - mardi 12 août @18h-21h30 ÉRAB item
Dégustation de Pickles - mardi 12 août @18h-21h30 ÉRAB
Gratuit

*Activité déplacée au mardi (le lendemain). Notre fameuse soirée cornichons revient enfin! On essaie des cornichons à toutes les sauces et saveurs. Présentation parfois étrange, vous pourrez enfin revoir Corni-Joe! C'est tellement cool que c'est dur de rester cool comme un concombre!

LIFT SORB: Pickles - mardi 12 août @17h45-21h45 ÉRAB item
LIFT SORB: Pickles - mardi 12 août @17h45-21h45 ÉRAB
Gratuit

*Activité déplacée au mardi. Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

PMDJ: Volleybal - mardi 12 août @13h30-16h30 SORB item
PMDJ: Volleybal - mardi 12 août @13h30-16h30 SORB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Volleyball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

LIFT ÉRAB: Comité jeunes - mercredi 13 août @17h45-21h45 item
LIFT ÉRAB: Comité jeunes - mercredi 13 août @17h45-21h45
Gratuit

Moment où les jeunes peuvent discuter entre eux des différents projets et activités qu'ils aimeraient mettre à l'horaire.

Comité jeunes - mercredi 13 août @18h30-20h SORB item
Comité jeunes - mercredi 13 août @18h30-20h SORB
Gratuit

Moment où les jeunes peuvent discuter entre eux des différents projets et activités qu'ils aimeraient mettre à l'horaire.

PMDJ: Relax - 14 août @13h30-16h30 ÉRAB item
PMDJ: Relax - 14 août @13h30-16h30 ÉRAB
Gratuit

Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Relax! ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).

Cuisine collective - jeudi 14 août @17h30-22h30 ÉRAB item
Cuisine collective - jeudi 14 août @17h30-22h30 ÉRAB
Gratuit

Au menu: à confirmer avec le comité jeunes.

LIFT SORB: Cuisine collective - 14 août @17h15-22h45 ÉRAB item
LIFT SORB: Cuisine collective - 14 août @17h15-22h45 ÉRAB
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Karaoké - lundi 25 août @18h-21h30 ÉRAB item
Karaoké - lundi 25 août @18h-21h30 ÉRAB
Gratuit

Let's rock and roll!

LIFT SORB: Karaokée - 25 août @18h-21h30 item
LIFT SORB: Karaokée - 25 août @18h-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Masterchef - jeudi 28 août @17h30-22h30 ÉRAB item
Masterchef - jeudi 28 août @17h30-22h30 ÉRAB
Gratuit

Compétition de 3 équipes de jeunes cuistots qui reçoivent le même choix d'ingrédients obligatoires à utiliser. Ils doivent faire une recette avec ceux-ci et tous les autres ingrédients à leur disposition. Les premiers inscrits pourront être cuistots en premier s'ils le désirent et les autres jeunes pourront servir de goûteurs ET juges! La grosse vie, quoi :P

LIFT SORB: Masterchef - jeudi 28 août @17h15-22h45 ÉRAB item
LIFT SORB: Masterchef - jeudi 28 août @17h15-22h45 ÉRAB
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!