Nous allons nous promener aux Chutes Montmorency, puis nous allons animer une activité dans une résidence de personnes âgées sur l'Île. Nous clôturons la belle journée en vous offrant crème glacée bien méritée.
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Pêche. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
On va aller assister aux Feux de Loto-Québec au Quai Paquet. Les feux sont de 22h à 22h20. C'est l'occasion de chanter Fireworks en public avec nous tous! :P
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Yoga. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Round 3 de la DMCC series. Venez assister à des courses de chars et de drift. C'EST GRATUIT pour les 12 ans et moins, donc écrivez-nous en privé au besoin.
*Activité déplacée au mardi (le lendemain). Notre fameuse soirée cornichons revient enfin! On essaie des cornichons à toutes les sauces et saveurs. Présentation parfois étrange, vous pourrez enfin revoir Corni-Joe! C'est tellement cool que c'est dur de rester cool comme un concombre!
*Activité déplacée au mardi. Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Volleyball. ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Moment où les jeunes peuvent discuter entre eux des différents projets et activités qu'ils aimeraient mettre à l'horaire.
Après-midi ouvert principalement pour l'activité du jour: Relax! ON OFFRE DES LIFTS À 13H30 de la Sorb et/ou de l'Érab (en fonction de l'activité).
Au menu: à confirmer avec le comité jeunes.
Let's rock and roll!
Compétition de 3 équipes de jeunes cuistots qui reçoivent le même choix d'ingrédients obligatoires à utiliser. Ils doivent faire une recette avec ceux-ci et tous les autres ingrédients à leur disposition. Les premiers inscrits pourront être cuistots en premier s'ils le désirent et les autres jeunes pourront servir de goûteurs ET juges! La grosse vie, quoi :P
