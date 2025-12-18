APDIS en musique

À propos de cet événement
Soirée spectacle avec Francis Degrandpré et
Véronique Labbé / Shania Twain en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.
BILLET GRATUIT 10 ANS ET MOINS
Comprend le billet d'entrée sur le site, accès à l'Espace VIP dès 18 h, 2 consommations au choix et bouchées / grignotines servis sur place. Espace protégé en cas de pluie.
Soirée spectacle avec Marie-Mai et Billie du Page en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.
BILLET GRATUIT 10 ANS ET MOINS
Comprend le billet d'entrée sur le site, accès à l'Espace VIP dès 18 h, 2 consommations au choix et bouchées / grignotines servis sur place. Espace protégé en cas de pluie.
