Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît

Organisé par

À propos de cet événement

APDIS en musique

240 Rue Victoria

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1B8, Canada

Vendredi 5 juin 2026 - Billet régulier item
Vendredi 5 juin 2026 - Billet régulier
30 $
Disponible jusqu'au 6 avr.

PRIX RÉGULIER 40 $

Soirée spectacle avec Francis Degrandpré et

Véronique Labbé / Shania Twain en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.

Vendredi 5 juin 2026 - Billet 10 ans et moins item
Vendredi 5 juin 2026 - Billet 10 ans et moins
Gratuit
Disponible jusqu'au 6 avr.

BILLET GRATUIT 10 ANS ET MOINS

Soirée spectacle avec Francis Degrandpré et

Véronique Labbé / Shania Twain en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.

Vendredi 5 juin 2026 - Espace VIP item
Vendredi 5 juin 2026 - Espace VIP
70 $

Soirée spectacle avec Francis Degrandpré et

Véronique Labbé / Shania Twain en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.


Comprend le billet d'entrée sur le site, accès à l'Espace VIP dès 18 h, 2 consommations au choix et bouchées / grignotines servis sur place. Espace protégé en cas de pluie.

Samedi 6 juin 2026 - Billet régulier item
Samedi 6 juin 2026 - Billet régulier
40 $
Disponible jusqu'au 6 avr.

PRIX RÉGULIER 50 $

Soirée spectacle avec Marie-Mai et Billie du Page en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.

Samedi 6 juin 2026 - Billet 10 ans et moins item
Samedi 6 juin 2026 - Billet 10 ans et moins
Gratuit
Disponible jusqu'au 6 avr.

BILLET GRATUIT 10 ANS ET MOINS

Soirée spectacle avec Marie-Mai et Billie du Page en première partie. Ouverture du site à 16 h. Performances dès 19 h 30.

Samedi 6 juin 2026 - Espace VIP item
Samedi 6 juin 2026 - Espace VIP
80 $

Soirée spectacle avec Marie-Mai et Billie du Page en première partie. Ouverture des portes à 16 h. Performances dès 19 h 30.


Comprend le billet d'entrée sur le site, accès à l'Espace VIP dès 18 h, 2 consommations au choix et bouchées / grignotines servis sur place. Espace protégé en cas de pluie.

