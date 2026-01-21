Fondation du Collège Saint-Joseph de Hull

Fondation du Collège Saint-Joseph de Hull

Apéro dînatoire - 2026

174 Rue Notre-Dame-de-l'île

Gatineau, QC J8X 3T4, Canada

Admission générale
100 $

Billet pour la soirée. Une consommation, et repas inclus.

Contributeur
250 $

Remerciements et mention de votre entreprise lors de la journée de l'événement.
1 billet gratuit pour l'événement

Bienfaiteur
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Lettre de remerciements envoyée à l'entreprise.
2 billets gratuits pour l'événement.

Partenaire argent
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Mention de votre entreprise dans un communiqué sur notre site Web et les réseaux sociaux.
4 billets gratuits pour l'événement.
Table réservée pour promouvoir les services de votre entreprise

Partenaire or
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Une plaque sera installée avec votre nom et le nom de votre entreprise.
6 billets pour l'événement.
Une table réservée pour promouvoir les services de votre entreprise

